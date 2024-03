Eine der wichtigsten Hauptstraßen in Gera wird in den Osterferien teilweise gesperrt. Grund sind Arbeiten an Stromkabeln der Geraer Energieversorgung. Vom Montag, dem 25. März, bis längstens 7. April wird die Straße des Friedens nach Angaben der Stadt zwischen Kopernikusstraße und Prof.-Simmel-Straße zur Einbahnstraße.