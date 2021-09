Kaufpreis in Millionenhöhe gefordert Tietz-Kaufhaus Gera: Stadträte fordern Abbruch der Verkaufsverhandlungen

Der Streit um das einstige Tietz-Kaufhaus in Gera spitzt sich zu. Die Stadträte fordern gemeinsam in einem offenen Brief, die Verhandlungen mit dem jetzigen Eigentümer der Immobilie abzubrechen. Der geforderte Preis sei zu hoch. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen zahlte die Unternehmensgruppe selbst nur einen Bruchteil der Summe, die sie nun verlangt.