Auch der Stadtverband der Partei Die Linke ist irritiert. Geschäftsführerin Margit Jung schreibt auf unsere Anfrage: "Wir als Linke stehen für eine politische Kultur, die die Menschen in Gera eint und nicht spaltet. Der Wahlkampf in der Stichwahl trägt nicht dazu bei. Unwahrheiten auf Plakaten und im Netz verbreitet, tragen nicht dazu bei."

Aber auch Dannenberg hat vor der Stichwahl noch mal nachgelegt. Er kreidet dem Amtsinhaber das fehlende Personalkonzept für die Stadtverwaltung und das nicht vorhandene Sicherheitskonzept mit der Polizei an, außerdem Versagen bei früheren Wahlkampfversprechen wie der Reaktivierung des früheren Horten-Kaufhauses in der Fußgängerzone Sorge oder der Gründung einer Bürgerstiftung, um die Innenstadt zu beleben.

Die Linke will den Stichwahlsieger daran messen, wie aktiv er sich für die Stadtgesellschaft einsetzt, und wie respektvoll er sich in der Arbeit mit dem neu gewählten Stadtrat zeigt. Arbeitsplätze, bezahlbarer Wohnraum und barrierefreier ÖPNV sind weitere Kriterien für die Linke. Außerdem erwarten sie vom Wahlsieger klare Kante gegen rechts.

Von dort könnte Kurt Dannenberg am Sonntag viele Stimmen ziehen. Ganz offen empfehlen die beiden Unterlegenen Wieland Altenkirch (AfD) und der parteilose Yves Berlinghoff die Wahl Dannenbergs. Auch der rechtsextreme Christian Klar ruft unter anderem in sozialen Medien zur Wahl Dannenbergs auf. Der muss sich nun gegen den Vorwurf wehren, er distanziere sich nicht genug von rechten Unterstützern. In einer Pressemitteilung kontert der CDU-Kandidat: "Ich bin schon vor Monaten der Initiative 'Weltoffenes Thüringen' beigetreten." Weiter heißt es: "Wir wären damit an einem Punkt angekommen, an dem ich mich für die Meinung dritter Personen rechtfertigen muss. Ein ziemlich durchschaubares Manöver, um von eigenen Schwächen, fehlenden Plänen für die Zukunft und großen, nicht eingehaltenen Versprechungen abzulenken."