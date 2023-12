Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Extremismus Rechtsextreme "Großdemo" und Auto-Korso in Gera - Wer steckt dahinter?

Hauptinhalt

08. Dezember 2023, 18:11 Uhr

Der rechtsextreme Verein "Aufbruch Gera" ruft am Sonnabend in Gera zur "Großdemo" gegen eine neue Asylunterkunft auf. Kurz zuvor startet ein AfD-Auto-Korso zum selben Thema. Dagegen plant das "Aktionsbündnis Gera gegen rechts" am Nachmittag die Kundgebung "Für Solidarität und Menschenwürde". Der Verfassungsschutz stuft "Aufbruch Gera" als rechtsextremistischen "Verdachtsfall" ein. Die AfD sieht den Verein ebenfalls kritisch. Ein AfD-Landtagsabgeordneter scheint die Seiten gewechselt zu haben.