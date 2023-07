Die Abrisspläne der Deutschen Bahn für das denkmalgeschützte Viadukt in Weida im Landkreis Greiz schreiten voran. Knapp drei Monate nach Antragstellung hat das Eisenbahnbundesamt (EBA) den Vorgang offiziell den Denkmalschutzbehörden in Erfurt und Greiz sowie der Stadt Weida bestätigt. Die müssen nun in den kommenden Wochen eine Stellungnahme abgeben.