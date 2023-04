Bei einem Wohnhausbrand in Zeulenroda-Triebes im Kreis Greiz ist ein Mann ums Leben gekommen. Feuerwehrleute entdeckten seine Leiche am Montagabend in dem abgebrannten Mehrfamilienhaus, sagte ein Polizeisprecher. Ein weiteren Hausbewohner sei gerettet worden. Er erlitt eine leichte Rauchvergiftung.