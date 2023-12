Eine neue Buslinie verbindet ab diesem Sonntag die Städte Greiz in Thüringen und Werdau in Sachsen. Laut Landratsamt in Greiz fahren die Busse wochentags im Stundentakt, zwischen 4 und 18 Uhr. An Wochenenden sind vier Fahrten pro Richtung geplant, zwischen 9 und 17 Uhr.