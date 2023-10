Nach dem Feuer Das Rittergut Endschütz zwischen verbrannten Träumen und großer Hilfsbereitschaft

Gleich in den ersten Tagen nach dem Brand kamen die Menschen, um nach Susann Schmidt zu sehen und zu helfen. Eine Nachbarin brachte ein selbstgebackenes Brot, eine andere nahm die Wäsche mit zum Waschen. "Hier war ja überall der Strom abgestellt wegen des Löschwassers."

So ist es auch mit den gespendeten Planen. Es fehlen Geräte und Handwerker, um sie anzubringen. "Ans Ausräumen ist noch gar nicht zu denken, aber auch da haben schon Nachbarn Hilfe angeboten." All das muss organisiert und koordiniert werden, Susann Schmidt weiß manchmal nicht, wo sie die Kraft dazu hernehmen soll.

An die Blumenzwiebeln, die sie noch vor dem Brand bestellt hatte, will sie gar nicht denken. "Es wäre so schön, wenn jemand käme, der mir die noch einbuddelt vor dem Winter!"