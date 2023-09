Bei Ronneburg im Kreis Greiz ist am Sonntag ein Kleinflugzeug in einer Apfelplantage abgestürzt. Nach Angaben der Polizei war der Hobbypilot kurz zuvor in Turbulenzen geraten. Daraufhin löste er ein im Flugzeug verbautes Notsystem aus. Ein Rettungsfallschirm wurde gezündet, das Flugzeug schwebte zu Boden. Verletzt wurde niemand. Wie die Freiwillige Feuerwehr Ronneburg auf ihrer Facebook-Seite schrieb, ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 15 Uhr.