Auf dem Oktoberfest in Erfurt gab es am Wochenende zwei größere Vorfälle. Ein Besucher soll mehrere Passanten und Polizisten angegriffen haben. Zwei Kinder wurden zudem offenbar ausgeraubt.

Der Mann, der zuvor das Erfurter Oktoberfest besucht hatte, blieb Polizeiangaben zufolge über Nacht in Gewahrsam.

Die beiden Kinder wurden offenbar am Sonntag ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, sollen zwei Jugendliche die zehn und 13 Jahre alten Jungen hinter ein Fahrgeschäft gelockt und sie dort mit einem Butterflymesser bedroht haben. Die Täter forderten Bargeld. Die ausgeraubten und verängstigten Kinder rannten demnach nach Hause und informierten die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen schweren Raubes und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Ein 23-jähriger Besucher hatte zudem in der Nacht zu Samstag mehrere Passanten und Polizisten angegriffen. Zunächst schlug er auf zwei junge Leute auf dem Domplatz ein. Polizisten hinderten ihn an weiteren Übergriffen und verwiesen ihn aus der Innenstadt. Anschließend bedrängte er noch einen Mann in der Straßenbahn.