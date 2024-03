Ein 17-Jähriger hat die Piloten eines Rettungshubschraubers bei Hohenleuben mit einem Laserpointer geblendet. Der Jugendliche hatte am Samstagabend erst von seinem Wohnhaus aus einen 57-jährigen Autofahrer angestrahlt, wie die Polizei mitteilte. Danach habe er den Laserpointer auf einen Rettungshubschrauber gerichtet, der gerade im Einsatz war. Dabei blendete er die Piloten.

Es sei glücklicherweise zu keinem Unfall gekommen, so die Polizei. Die Piloten hätten den Ausgangspunkt des Laserpointers gut orten können, so dass der mutmaßliche Täter schnell gefasst war. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßen- und Luftverkehr ermittelt.