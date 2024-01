Das Sediment mit dem Lkw zur nächsten Deponie zu fahren, wäre also nicht so einfach gewesen. Außerdem fand sich keine Deponie in der Nähe, die so große Erdmengen aufgenommen hätte. Die wirtschaftlichste Lösung für die Fachleute war also, das Sediment direkt an der Vorsperre zu lagern. Dafür wurde eine gut sechs Meter hohe und mehr als zwei Fußballfelder große Halbinsel direkt an der Vorsperre aufgeschichtet, die im Frühjahr begrünt werden soll.