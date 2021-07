Friedrich-Schiller-Universität In Jena soll an Batterien der Zukunft geforscht werden - neue Gebäude im Bau

In Jena ist am Montag der Grundstein für neue Forschungsgebäude in der Batterie- und Energietechnik an der Friedrich-Schiller-Universität gelegt worden. Wirtschaftsminister Tiefensee sieht darin einen internationalen Impuls in der Batterieforschung. Gearbeitet werden soll unter anderem an neuen Speicher-Technologien ohne seltene Erden.