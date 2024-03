Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Eine wichtige Ursache für den anhaltenden Erfolg sieht Beatrice Weinberger, Presseprecherin der Jenaer Tochterunternehmens, in der DNA des Technologiekonzerns. Wissenschaft und Forschung hätten seit mehr als 150 Jahren einen gewaltigen Stellenwert im Haus. Das begann mit der Zusammenarbeit zwischen dem Handwerker/Unternehmer Carl Zeiß und dem Mathematiker Ernst Abbe, dessen Berechnungen die Serienfertigung von Mikroskopen erst möglich machten. Sie begründeten den exzellenten Ruf der Jenaer Firma.

Bereits Ende des 19. Jahrunderts verschickte sie ihre Produkte in alle Welt. Die enge Verzahnung von Marketing und Wissenschaft werde bis heute so fortgeführt, glaubt Weinberger. Da Zeiss einen Großteil seiner Produkte an andere Unternehmen absetzt oder für die Forschung wie beispielsweise in den Biowissenschaften herstellt, gehören vor allem Wissenschaftler zu den Kunden. Ihre Wünsche und Expertise flössen bei der Entwicklung neuer Produkte immer mit ein, so Weinberger.

Dass sich Tech-Unternehmen große Forschungs- und Entwicklungsabteilungen leisten und sich stark an Kundenwünschen orientieren, ist Standard und erklärt noch nicht, wieso Zeiss derart stabil wächst. Das Unternehmen hat bereits vor Jahren Megatrends identifiziert und verfolgt sie konsequent, erklärt Jörg Nitschke, Pressesprecher von Zeiss in Oberkochen. Wichtigstes Geschäftsfeld derzeit und Hauptgrund für den anhaltenden Erfolg: die Digitalisierung.

Der Konzern hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend auf das Geschäft mit der Herstellung von Computerchips fokussiert. Das geschah relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit, die Zeiss wahrscheinlich in erster Linie mit Kameraobjektiven, Brillen und Mikroskopen verbindet. Vor ein paar Jahren hat der Konzern, genau genommen die Tochterfirma Carl Zeiss SMT gemeinsam mit anderen Unternehmen ein neues Verfahren für die Herstellung von Computerchips entwickelt. Dafür werden die Wafer mit extrem ultravioletten Licht belichtet. Das ermöglicht dreimal so viele integrierte Schaltkreise als bisher und damit deutlich mehr Rechenleistung.

Europas wertvollstes Technologieunternehmen, die niederländische ASML, war an der Entwicklung beteiligt und kaufte sich anschließend für viel Geld in Carl Zeiss SMT ein. Über diese Partnerschaft ist Zeiss an 80 Prozent der weltweiten Herstellung von Mikrochips beteiligt und beeinflusst damit indirekt den Fortschritt bei Künstlicher Intelligenz und Robotik. Carl Zeiss SMT trägt zu einem großen Teil zum wirtschaftlichen Erfolg des Mutterkonzerns bei.

Ein weiterer Megatrend ist die älter werdende Gesellschaft. Auch hier setzt Zeiss seit Jahren an. Beispiel Carl Zeiss Meditec: CEO Markus Weber erklärte am Donnerstag auf der Hauptversammlung: "Der demographische Wandel ist ein Megatrend und eine der größten Herausforderungen des Gesundheitswesens, denn mit steigendem Alter nehmen Menschen auch mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch. Dem Anstieg von älteren Personen in unseren Gesellschaften steht die sinkende Zahl an medizinischem Personal gegenüber."

Carl Zeiss Meditec stellt Systemlösungen für die Augenheilkunde her: Instrumente für die Augenuntersuchung, Operationsmikroskope und medizinische Laser. Und das mit großem Erfolg (2023 über zwei Milliarden Euro Umsatz, 348 Millionen Euro Gewinn). Aber auch in anderen Tochterfirmen und Sparten spielt die Medizintechnik eine entscheidende Rolle.

Carl-Zeiss-Stiftung fördert Wissenschaftsinstitute

Sämtliche Dividenden der Carl Zeiss AG und ihrer Tochterfirmen, mit Ausnahme von Carl Zeiss Meditec, fließen in die Carl-Zeiss-Stiftung. Sie ist alleinige Aktionärin der Unternehmen. Das Risiko, dass die Firmen allein für die Belange von Aktionären oder Hedgefonds arbeiten, besteht somit nicht.

Die Stiftung mit Sitz in Heidenheim an der Brenz und Jena ist einer der ältesten Institutionen, die sich der Wissenschaftsförderung verschrieben hat. Sie unterstützt Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Projekte in wissenschaftlichen Einrichtungen in Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr flossen 15 Prozent des Umsatzes der Stiftungsunternehmen, also 1,5 Milliarden Euro in die Forschungsförderung. Von den Ergebnissen profitiert Zeiss und seine Tochterfirmen. Mittlerweile nennen sie 11.300 Patente ihr eigen.