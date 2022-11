Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt fordert die Landesregierung auf, Bußgelder im Zusammenhang mit der Impfpflicht auszusetzen. Voigt sagte, man dürfe etwa den Pflegerinnen und Pflegern, die über Monate hinweg unter schwierigsten Bedingungen durchgehalten haben, nicht auch noch am Ende in die Taschen greifen. Die Impfpflicht sei gefallen.

Kritiker fordern zu den Bußgeldern im Zusammenhang mit der Corona-Impfpflicht in Jena, die Pflegerinnen und Pflegern angesichts ihrer schwierigen Arbeitsbedingungen nicht zu bestrafen. Bildrechte: dpa

Am Freitag hatte die Stadt Jena angekündigt, mehr als 650 Bußgeld-Bescheide an Beschäftigte von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zu verschicken. Die Höhe des Bußgeldes liegt demnach bei einheitlich 250 Euro. Wegen der Weihnachtszeit müssten die Betroffenen aber erst im März zahlen, man wolle sie jetzt nicht übermäßig belasten, so die Stadt Jena. Die Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen hatten keinen Nachweis über Corona-Schutzimpfungen vorgelegt. Über die Forderungen der CDU berichtete die "Thüringer Allgemeine" zuerst.