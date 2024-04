David ist 50 Jahre alt. Männlich, groß gewachsen, bestimmt über 1,90 Meter groß. Auf den ersten Blick wirkt er weder besonders dünn, noch ist er dick. Was man nicht sieht: David leidet an einer Essstörung. Erst Magersucht, dann Bulimie, mittlerweile hat er auch Binge Eating-Attacken , sogenannte "Fressanfälle".

Vor 20 Jahren, als er 30 Jahre alt war, wurde bei ihm erstmals eine Essstörung diagnostiziert. Außerdem ist er depressiv. "Die Depression war aber vermutlich zuerst da", sagt er. Eigentlich wollte David nur etwas Gewicht verlieren, das habe auch gut geklappt. "Irgendwann dachte ich - was mit fünf Kilo weniger schon gut aussieht, könnte mit nochmal fünf Kilo weniger noch besser aussehen", erzählt er. So begann der Teufelskreis.

Die Betroffenen befinden sich dann in einem Teufelskreis eines rigide auf das Essverhalten eingeengten Denkens, leiden oft unter starkem Bewegungsdrang und teilweise unter zwanghaftem Verhalten", so die Ärztin. Die Patienten würden dabei zwar wissen, dass sie sich in einen lebensbedrohlichen Zustand brächten, aber es käme bei ihnen im Gefühl nicht an, sondern werde unbewusst verleugnet, so Murr weiter.