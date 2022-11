Eine Folge der Pandemie Das Ergebnis einer Analyse aktueller Krankenhausdaten der DAK-Gesundheitskasse für den Kinder- und Jugendreport 2022 ergab, dass die Corona-Pandemie massive Folgen für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland hinterlassen hat.



So stiegen 2021 Depressionen und Essstörungen bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren weiter an. Mädchen wurden mit psychischen Erkrankungen deutlich häufiger stationär behandelt als Jungen.