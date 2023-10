Fantasy Mittelerde-Premiere in der Saalestadt: "Herr der Ringe"-Fans feiern in Jena

Mehr als 300 Mittelerde-Fans haben am Samstag den ersten Thüringer Tolkien-Tag in Jena gefeiert. Zum Programm gehörten Vorträge, Lesungen aus Tolkiens Werken, Improvisationstheater und viel Live-Musik. Die Fans des "Herr der Ringe"-Autors J.R.R. Tolkien erschienen in fantasievollen Kostümen und hatten sich als Elben, Hobbits oder Hexenmeister von Angmar verkleidet. Im nächsten Jahr soll es eine Neuauflage geben.