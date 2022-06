Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche: Schmerzgrenze an Baukosten ist überschritten.

Bildrechte: MDR/Anke Preller

Laut Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) ist damit eine Schmerzgrenze überschritten. Zusammen mit Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) will er dem Stadtrat in der nächsten Woche Alternativen für innenstadtnahe Parkplätze vorschlagen.

So soll geprüft werden, ob ein privater Investor am vorgesehenen Ort, dem nord-westlichen Rand des neuen Uni-Campus, ein kleineres Parkhaus errichten kann. Den Angaben nach sind 200 Stellplätze für den Betrieb des Uni-Campus am Inselplatz nötig.