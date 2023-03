Das ist eigentlich ein Zitat von Clueso. Wir haben uns in Erfurt am Zughafen getroffen und er hat das super auf den Punkt gebracht, wie wichtig das Kassablanca war, dass sich überhaupt so etwas wie eine Kreativwirtschaft etablieren konnte. Und zweitens hat er beschrieben, wie er und seine Freunde früher unterwegs waren. Klar war das auch wild und es ging mal was zu Bruch. Er hat beschrieben, dass es ganz wenige Orte gab, wo sich junge Menschen bewegen konnten, ohne gleich Straftäter zu sein. Weil neben dem ganzen Mist, der zu Wendezeiten für viele Jugendliche auch passiert ist - Eltern keine Zeit, trübe Aussichten, viel Gewalt - "war man ja auch noch jung".

Man wollte auch noch irgendwie ein bisschen feiern, ein bisschen kreativ sein - einfach jung sein. Das ist eine Sache, die mich auch überrascht hat und die ich so nicht vorausgesehen habe - die ich aber ganz wichtig finde an vielen Stellen im Buch, bei vielen Interviews: Dass Leute, die zur Wendezeit jung waren, mal erzählen, was eigentlich ihre Perspektive war damals. Wie sich das für sie angefühlt hat und wie sie damit umgegangen sind, als sich quasi über Nacht so viel verändert hat. Das hat Clueso mit "man war ja auch noch jung" alles ganz gut auf den Punkt gebracht.

Einlass: Jährlich besuchen 60.000 bis 70.000 Gäste das Kassablanca. Bildrechte: Heidi Gumpert

Es sind drei verschiedene Dinge. So ein Ort wie das Kassablanca kann den Unterschied bei der Entscheidung machen: Ziehe ich weg oder bleibe ich hier? Gibt es einen Ort, wo die Kultur stattfindet, die mich interessiert und die mich bindet - und wo ich mich auch selber ausleben kann? Das ist auch so eine Sache, die vielleicht weniger bekannt ist. Ein Großteil der Veranstaltungen im Kassa sind gar keine Konzerte oder Partys, sondern andere Angebote. Bildungspolitische Veranstaltungen oder Workshops, Veranstaltungen für Jugendliche, bei denen man sich einbringen oder bei denen man etwas lernen kann. Man bekommt hier keinen Stundenplan vorgesetzt. Es läuft eher so: Leute haben eine Idee und suchen einen Raum dafür - und können ihn im Kassablanca bekommen.

Das andere ist der wirtschaftliche Faktor - ein Anker für die Kreativwirtschaft zu sein. Daraus ergeben sich zum Beispiel unglaublich viele Berufsausbildungen, die man im Kassablanca machen kann. Die Menge an Qualität in diesen Veranstaltungsbereichen könnte ohne das Kassablanca nur schwer oder gar nicht abgedeckt werden. Dann ist es natürlich auch ein touristischer Faktor. Leute kommen nach Jena, um Partys, Konzerte und andere Veranstaltungen zu besuchen. Das ist für Jena eigentlich ein riesen Marketing. Ich würde mal behaupten, westdeutsche Städte würden - wenn sie so etwas wie das Kassa hätten - das viel mehr für sich nutzen. Ich glaube, man ist Jena auch ein bisschen zu bescheiden, wie man die Rolle des Kassablancas vermarktet.