Die Disco als feste Adresse zum Treffen, Kennenlernen, Feiern - und das dreimal die Woche - scheint aus dem Saale-Orla-Kreis verschwunden zu sein. Dabei waren gerade in Grenznähe zu Bayern gleich nach der Wende Discotheken schnell eröffnet und gut angenommen worden. Hunderte Besucher, jeden Öffnungstag.

"Ich erinnere mich an eine Menschenschlange von 400 Metern. Sie standen in Viererreihen am Einlass", erinnert sich Kay Schwabe. Der heute 54-jährige, aus dem sächsischen Plauen stammende DJ hat damals in Oettersdorf bei Schleiz im K1 aufgelegt. Der LPG-Saal war damals mit Podesten, einer Bar, Lichttechnik auf Traversen und Scannern (farbiges Licht in verschiedenen Figuren wird über Umlenkspiegel im Raum bewegt) ausgestattet. Auch die passende Lichttechnik gehört zu einer Party. (Symbolbild) Bildrechte: imago/David Heerde

Chart Acts fanden ihren Weg in die Provinz

Schwabe sagt, zusammen mit einer professionellen Tonanlage für ordentlichen Druck sei das Anfang der 1990-er Jahre das Beste vom Besten gewesen. Mit dieser Ausstattung hätten die Betreiber sogar Künstler mit Titeln in den damaligen Charts nach Oettersdorf und in die "Schwesterdisco" K2 im fränkischen Kronach locken können.

Auch in anderen Orten in Südostthüringen sind solche Discos entstanden. Ein paar Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Der Go-Park in Ebersdorf, die City-Hall in Neustadt an der Orla - und auch in Volkmannsdorf war ein Saal gut ausgebaut, erinnert sich Kay Schwabe. Das Heizwerk in Zeulenroda im Nachbar-Kreis Greiz und das Flucs in Weira waren ebenfalls feste Anlaufpunkte. Disco-Ketten wie das Fun hatten dagegen eher an den größeren Städten Interesse - wie Gera und dem sächsischen Oelsnitz.

Mobile Konkurrenz

Die festen Häuser kennt auch der 61-jährige Roland Zeh aus Saalburg, der mit seinem Bruder Bernd (55) seit den 1980ern als Disco Galaxis unterwegs ist. Im Gegensatz zu Kay Schwabe, der mit schweren Plattenkoffern in den Clubs an den Turntables stand, ist Disco Galaxis immer mobil unterwegs. Was in den Discos lief, das mussten Galaxis auch wissen, denn es ging immer darum, Publikum anzuziehen. Deshalb hat auch die Mobile Disco Terminzettel - ein frühe Form des Flyers - auf dem Amiga-Computer entworfen und als Kopien ausgelegt. Später seien Massen-SMS auf die Handys der Gäste gekommen, sagt Zeh. Vinyl ist heute nicht mehr auf jeder Party zu finden. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Moderation, Mix und dramaturgischer Aufbau

Die Mischung der Stile - beginnend bei Disco-Fox über Charttitel, Techno und Oldies oder Schlager bis zum Techno - das war oft das Konzept der Discos mit vierstelligen Besucherzahlen. Eine Tanzfläche und eine große Party. Die Kunst der DJs war es, die Geschmäcker der Reihe nach zu bedienen, den Umsatz an der Bar nicht aus den Augen zu verlieren und dafür zu sorgen, das die Tanzfläche nie leer wird.