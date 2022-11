Klimaprotest Polizei verhindert "Letzte Generation"-Aktion in Weimar

Die Polizei hat in Weimar eine geplante Aktion der umstrittenen Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" verhindert. In der Stadt wurden Personen entdeckt, die unter anderem Farbeimer und Kleber dabei hatten. Die Polizei sprach Platzverweise aus und setzte die Personen in einen Zug nach außerhalb.