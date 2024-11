Was ist die "Aktion T4"? Die Nazis verfolgten mit dem "Euthanasieprogramm" die Absicht, Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen zu töten. So sollte die "arische Rasse" von denjenigen "gesäubert" werden, die gemäß der NS-Ideologie als genetisch defekt und finanzielle Belastung des Staates galten.



Im Rahmen der "Aktion T4" wurden Kinder, Frauen und Männer systematisch in den sechs Tötungsanstalten in Deutschland und Österreich vergast und ermordet. Adolf Hitler unterschrieb im September 1939 eine Geheimvollmacht, die die teilnehmenden Ärzte, das medizinische Personal und die Verwaltung vor einer Strafverfolgung schützte.



Im Zuge der "Aktion T4", die in einem Gebäude in der Berliner Tiergartenstraße 4 organisiert wurde, sind mehr als 70.000 Menschen ermordet worden. Die Zahl der Opfer der Euthanasiemorde erhöhte sich bis 1945 durch weitere "Aktionen" auf mehr als 300.000 Menschen.