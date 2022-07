In Jena ist ein mutmaßlicher Pferderipper festgenommen worden. Wie Oberstaatsanwalt Jürgen Boße sagte, wurde der 40-jährige Mann aus Jena am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser habe Haftbefehl erlassen, der umgehend in Vollzug gesetzt worden sei.

Dem Tatverdächtigen (re.) wird Tierquälerei in mehreren Fällen vorgeworfen. Bildrechte: MDR/Bodo Schackow