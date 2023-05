Eine technische Raffinesse ist die verschiebbare Brücke mit Startblöcken. Sie sei eigens für die Jenaer Halle konstruiert, so Zetzmann. In etwa 20 Minuten kann die Brücke in die Mitte fahren und so das wettkampftaugliche 50-Meter-Becken mit acht Bahnen in zwei 25-Meter-Becken mit dann 16 Bahnen teilen. Fährt sie weiter auf 33 Meter ergibt sich ein klassisches Wasserballsportfeld. Um für nationale Schwimmwettkämpfe zugelassen zu werden, ist alles streng genormt - vom Beckenumgang bis zu den Startblöcken. Ein Extraraum für Wettkampfrichter bietet einen perfekten Überblick übers Becken.