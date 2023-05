Die erste neue Straßenbahn in Jena ist in der Nacht zu Freitag eingetroffen. Wie die Stadtwerke mitteilten, ist diese eine von insgesamt zwölf sogenannten Lichtbahnen, die noch in diesem Jahr in der Stadt ankommen sollen. Der Name der Bahn ist in Anlehnung an den Slogan Lichtstadt Jena entstanden.