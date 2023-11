Die Warnstreiks bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder fielen mit einem deutschlandweiten Aktionstag an Hochschulen zusammen, an dem sich Unis in mehr als 50 Städten beteiligten. Gefordert wurden etwa 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten und ein Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte.