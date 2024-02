"Ich hatte mich halt darauf eingelassen, weil ich am Studienbeginn direkt was brauchte", schildert Frederik seine Situation zu Beginn des ersten Semesters. "Der Vermieter war am Anfang freundlich." Obwohl im Inserat die Rede von einem neun Quadratmeter großen Zimmer war, passt in der Realität noch nicht einmal Frederiks Schreibtisch hinein. Er parkt ihn nun oft in den Gemeinschaftsräumen des Hauses.