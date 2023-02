Nach einem Unfall am Rosenmontag in Jena sucht die Polizei Zeugen und Ersthelfer.

Eine 42-jährige Frau und ihr 14 Monate alter Sohn, der im Kinderwagen lag, waren in der Luise-Seidler-Straße von einem Auto überrollt worden. Dieses stand ersten Erkenntnissen zufolge in der abschüssigen Straßen und setzte sich plötzlich in Bewegung.