Die Stadt Jena rechnet sich weiter gute Chancen im Rennen um das geplante "Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und europäische Transformation" aus. Nach dem Besuch der Vergabe-Jury am Dienstag sieht Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) viele gute Gründe, die für Jena sprechen - zumal die Stadt mit der Friedrich-Schiller-Universität einen gewichtigen Partner habe.

Die mehrstündige Sitzung fand im Restaurant des Jentowers statt - mit Blick auf den möglichen Sitz des Zukunftszentrums. Sollte Jena den Zuschlag bekommen, werde das Zukunftszentrum auf dem Eichplatz errichtet, so der Oberbürgermeister.

Das neue Zukunftszentrum soll auf dem Eichplatz in Jena errichtet werden. Bildrechte: MDR/Stadt Jena, Jürgen Scheere

Er erklärte dazu am Mittwoch in Erfurt: Zu Beginn des Bewerberprozesses sei tatsächlich der Eindruck entstanden, dass eine Vorentscheidung für Frankfurt an der Oder bereits gefallen sei. "Das ist inzwischen völlig anders", sagte er und ergänzte: "Die Bewerbung der Stadt und der Universität Jena haben ein sehr starkes Konzept präsentiert." Das biete für Thüringen enorme Chancen, ergänzte Ramelow.