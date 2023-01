Die zweite Stadt in Thüringen und das ist schon etwas Besonderes ist auch Eisenach im Rennen. Eigentlich muss sich ein Bundesland auf eine Stadt festlegen, die Unterstützung liegt hier auf Jena, doch trotzdem hielt Eisenach anders als beispielsweise Magdeburg in Sachsen-Anhalt an der Bewerbung fest. Zum Standort lässt sich die Stadt noch nicht näher in die Karten sehen. "Jena bewirbt sich als zukünftiger Standort für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und europäische Transformation, weil wir davon überzeugt sind, dass die Stadt über den idealen Nährboden verfügt, damit das Zukunftszentrum ein Ort der europäischen Vernetzung wird, der aus den Erfahrungen der Vergangenheit zum Mitgestalten unserer gemeinsamen Zukunft motiviert," heißt es auf der Webseite.