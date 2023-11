Die Feuerwehr Schkölen im Saale-Holzland-Kreis probt gemeinsam mit ihren Ortsteilfeuerwehren am Samstagvormittag den Ernstfall. Bei der Übung in einem leerstehenden Gebäude in Rockau sollen die Feuerwehrleute Leben retten und ihre Verständigung untereinander abstimmen, wie Übungsleiter Mathias Rechenberger MDR THÜRINGEN sagte.