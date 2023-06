Der Gebäckhersteller "Griesson - de Beukelaer" hat sein Werk in Kahla im Saale-Holzland-Kreis modernisiert. Am Freitag wurde eine neue Halle eröffnet. Das Unternehmen beziffert die Investition auf rund 140 Millionen Euro.

Seit 30 Jahren ist "Griesson - de Beukelaer" in Ostthüringen ansässig. Mittlerweile sei der Standort einer der größten und modernsten in Europa. Mehr als 80.000 Tonnen Gebäck verlassen jedes Jahr das Werk. Unter anderem wird in Kahla die "Prinzenrolle" produziert. Auch Soft Cakes, Cookies und Gebäckmischungen gehören zum Sortiment. Aus einem Hochregal-Lager, in dem 26.000 Paletten Platz haben, werden die süßen und salzigen Produkte in die ganze Welt transportiert.