Nach dem Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Apolda hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, den Thüringern für ihre Hilfsbereitschaft gedankt. Makeiev sagte bei einem Besuch in der Notunterkunft in Hermsdorf, Verwaltung, Rettungsdienste und Polizei hätten nach dem Unglück in Apolda sehr gut und schnell reagiert. Die Solidarität mit den Brandopfern sei fantastisch gewesen. Makeiev erklärt, dass viele der Geflüchteten in Deutschland bleiben wollen.