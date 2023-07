Mit Hilfe der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" hofft am Mittwoch ab 20:15 Uhr die Kriminalpolizei nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat Ines Heider am 4. Januar 1990 in der Nähe der Käthe-Kollwitz-Straße 5 in Hermsdorf gesehen? Oder wer hat danach etwas bemerkt - laut Polizei möglicherweise in Verbindung eines Dacia 1310 in der Farbe Champagnerbeige. Für die entscheidenden Hinweise, die zum Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Gera eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.