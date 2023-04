Ein Wanderer hat am vergangenen Freitag in einem Wald bei Meiningen-Dreißigacker einen skelettierten Leichnam gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Toten mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen seit Juli 2021 vermissten 58-jährigen Mann aus Meiningen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Todesumständen. Auch die Identität muss noch abschließend geklärt werden.