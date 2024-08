Die wohl bekannteste Geschirrserie der DDR wird wieder aufgelegt. Die Porzellanmanufaktur in Reichenbach im Thüringer Vogtland fertigt die Gastronomie-Serie "Rationell" wieder - besser bekannt als "Mitropa"-Geschirr.

Das Geschirr war in der DDR allgegenwärtig: Gaststätten, Werkskantinen, Hotels und Krankenhäuser nutzten es. Auch viele Reisende aus dem Westen aßen von Rationell-Tellern, tranken aus Rationell-Tassen - in den Speisewagen der Deutschen Reichsbahn oder in den Autobahnraststätten der Transitstrecken.