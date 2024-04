Er spielt damit auf den Skandal um Silikon-Brustimplantate an, der vor mehr als zehn Jahren von einem französischen Unternehmen ausging. Das hatte gegen geltendes Recht billiges Bau-Silikon in Implantaten genutzt - und die waren in etlichen Fällen geplatzt. Kriminelles Handeln eines Unternehmens, für das nun alle anderen bluten müssen, so sieht es der Unternehmer.