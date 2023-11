Ein Jäger hat in Chemnitz ein Wildschwein im Eingang eines Mehrfamilienhauses erlegt. Die Polizei verständigte den Jäger nach eigenenen Angaben. Der Jäger tötete das Tier mit einem Messer. Am Freitagmorgen wurde die Polizei zu diesem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Anwohner des Wohnhauses auf der Salvador-Allendestraße 140 hatten das Wildschwein im Hausflur bemerkt. Per Lautsprecherdurchsage wurden die Bürger aufgefordert, ihre Wohnung während des Einsatzes nicht zu verlassen.

Bildrechte: Harry Härtel