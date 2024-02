Ein Wildschwein hat in Nordhausen am Freitagnachmittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Zwei am Einsatz Beteiligte, die berechtigt sind, mit einem Betäubungsgewehr zu schießen, näherten sich in einem Auto dem Wildschwein. Einer der beiden traf das Tier am frühen Abend mit einem Schuss. Laut Polizei war es danach nicht möglich, sich dem erheblich verletzten Tier zu nähern. Daher sei die Bache am Ende erlegt worden.