Die geplante Großbaustelle zwischen Stadtroda und dem Ortsteil Quirla im Saale-Holzland-Kreis landet voraussichtlich vor Gericht. Der Gewerbeverein Stadtroda und betroffene Gewerbetreibende arbeiten an einer einstweiligen Verfügung dagegen. Das machten sie am Donnerstagabend auf einer Bürgerversammlung in Stadtroda deutlich. Ihre Anwältin verwies auf der Veranstaltung auf das Thüringer Straßengesetz, wonach ein separates Genehmigungsverfahren zwingend sei.