Nach einer zweiwöchigen Sperrung ist die Stauffenbergallee in Erfurt am Freitag wieder vollständig befahrbar. Von den Bauarbeiten betroffen war laut Erfurter Stadtwerken die Fahrspur nach Norden zwischen dem Supermarkt am Schmidtstedter Knoten und Iderhoffstraße. Grund für die Teilsperrung war eine Havarie an einer Hauptwasserleitung, die behoben werden musste.