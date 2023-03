Organisatoren enttäuscht Falsche Plattform: Landtag erkennt Petition für neue Turnhalle in Stiebritz nicht an

Seit rund drei Jahren ist die Turnhalle der Grundschule in Stiebritz im Saale-Holzland-Kreis gesperrt. Für eine neue Halle haben Schüler, Lehrer und Eltern dem Petitionsausschuss des Landtages am Donnerstag rund 2.600 Unterschriften übergeben. Doch weil die Petition auf der falschen Plattform gestartet wurde, erkennt der Ausschuss die Unterschriften nicht an. Nun soll es in einem zweiten Anlauf klappen.