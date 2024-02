Abo Wind AG will im Saale-Holzland-Kreis fünf Windräder bauen.

Das Unternehmen lud Bürgerinnen und Bürger zur Infoveranstaltung.

Versammlung von Windkraftgegnern - mit dabei: Hans-Georg Maaßen

"Wollen Sie zur Demo oder zur Windmesse?", fragt eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes. Sie lässt uns auf den Parkplatz vor dem Hermsdorfer Stadthaus fahren. Allein das zeigt, wie verhärtet die Fronten sind. "Zur letzten Infoveranstaltung hatten wir Backsteine unter unseren Rädern liegen. Und auch die Radmuttern unserer Autos waren nicht unbedingt im Originalzustand", erzählt mir ein Mitarbeiter der Abo Wind AG. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seit 2017 plant Abo Wind den Bau von Windrädern im Wald. Statt anfangs angestrebter neun, sollen es nun nur noch fünf werden. Das Gebiet bei St. Gangloff ist laut Regionalplan Ostthüringen als Windvorranggebiet ausgewiesen und im jüngsten Bescheid verkleinert worden. Seit sieben Jahren also Vorbescheidsverfahren. Auch die politische Diskussion um das Thüringer Waldgesetz hätten die Planungen nicht gerade leichter gemacht, so Unternehmenssprecher Daniel Duben. Doch er bleibt optimistisch: "Der Bau der Windkraftanlagen ist keine Nacht- und Nebelaktion. Wir gehen in ein Genehmigungsverfahren beim Landratsamt und wir hoffen, dass wir Ende des Jahres die Genehmigung zum Bau der fünf Anlagen bekommen."

Wo die Windräder stehen sollen, wie tief die Fundamente sind - nämlich drei Meter in einem Durchmesser von 25 Metern - all das wird auf der Windmesse im Hermdorfer Stadthaus ausführlich auf Infotafeln erklärt. Auch stehen viele Mitarbeiter von Abo Wind bereit: beantworten Fragen, erklären Zusammenhänge, diskutieren. Gekommen sind allerdings nur wenige Holzländer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Immer wieder aber stellen sie die gleiche Frage: Warum müssen Bäume für den Windpark sterben? Firmensprecher Duben erklärt: "Es müssen keine Bäume sterben für Windräder. In erster Linie sterben Bäume, weil der Borkenkäfer sie auffrisst und weil der Sturm sie umschmeißt. Wir planen auf Flächen, die sowieso schon in Mitleidenschaft gezogen sind, und die wir dann in Windkraft umwandeln."

So richtig zufrieden mit der Antwort sind nicht alle Holzländer: "Wir mögen es nicht, dass es im Wald gebaut wird. Weil wir der Meinung sind, dass es Schaden macht bei der Errichtung und auch in der Funktion kann es viel Schaden machen", sagt Michael Steps. Eine Frau wirft ein, dass allein durch den Bau der Waldboden extrem verdichtet wird. Bildrechte: MDR/Veronika Lewandrowski-Lenk

Zudem sei es sehr laut, wenn sich die Rotorblätter drehen. "Der Wald ist doch zum Erholen da", sagt sie. Die Meinungen sind und bleiben gespalten: "Man muss es schon sachgerecht vorantreiben. Und sollte es irgendwo Stellen geben, dann muss man darüber reden. Aber prinzipiell schon in die Richtung: Wir brauchen das für die Zukunft", ist ein älterer Herr sicher. Ihm ist aber wichtig, dass es entsprechende Leitungen gibt, in die der Strom direkt eingespeist werden kann.

Die gibt es, versichert Abo Wind. Sie baut die Zuleitungen zu den Hochspannungsleitungen, ist mit dem Stromnetzbetreiber Tennet in Verhandlung. Die fünf Windenergieanlagen, wie Windräder korrekt bezeichnet werden, sollen Strom für 20.000 Haushalte erzeugen, so die Abo Wind. Rund acht Millionen Euro kostet ein Windrad. Die Abo Wind errichtet die Windräder und verkauft sie dann an Investoren. Gewerbesteuer, die auf den Ertrag der Anlagen erhoben wird, fließt in die Gemeindekasse. Die Waldfläche wird von Privatpersonen gepachtet.

Vor dem Stadthaus hatten Windkraftgegner zu einer Versammlung aufgerufen. Die sollte - laut den Worten des Veranstalters - eigentlich unpolitisch sein. Zweiter Redner nach dem Hermsdorfer Bürgermeister Benny Hofmann aber war Hans-Georg Maaßen von der neu gegründeten Partei Werteunion mit einer eindeutigen Wahlkampfrede: Auf den geplanten Windpark ging er nur in einem Nebensatz ein, stattdessen arbeitete er sich an der "Gender- und Klimahysterie" der Grünen ab. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Bürgerinitiative hat nach eigenen Angaben beim Landratsamt in Eisenberg 4.000 Stellungnahmen gegen den Windpark eingereicht. Und auch die Abo Wind hat ihre Bauunterlagen abgegeben - mit erforderlichen Genehmigungen.