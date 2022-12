In der Adelsfamilie Reuß hat die Festnahme von Heinrich XIII. Prinz Reuß für Entsetzen gesorgt. Der Hauschef des ehemaligen Ostthüringer Herrscherhauses Heinrich XIV. Fürst Reuß sagte MDR THÜRINGEN, dass sein Namensvetter als mutmaßlicher Rädelsführer eines militanten Verschwörernetzwerkes gelte, färbe "katastrophal" auf die ganze Familie ab.

Das Haus Reuß sei 850 Jahre lang ein tolerantes, weltoffenes Fürstenhaus in Ostthüringen gewesen. Jetzt sehe man die Familie in der ganzen Welt bis nach Amerika als Terroristen und Reaktionäre, das sei "ganz fürchterlich", so Heinrich XIV..