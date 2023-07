Verkehr Melonen auf Autobahn: Verkehr rollt wieder nach Lkw-Unfall auf A9

Hauptinhalt

Zu Stau ist es am Dienstagmorgen auf der A9 im Saale-Orla-Kreis gekommen. Zwischen Schleiz und Bad Lobenstein war ein mit Äpfeln und Melonen beladener Lkw umgekippt. Schon am Montag hatte die Polizei einen Unfall auf der A9 in Thüringen gemeldet.