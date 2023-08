Festnahme Nach Tod einer Frau in Bayern: Polizei suchte auch in Thüringen nach Sohn

Die Polizei hat auch in Thüringen nach einem 23-Jährigen aus Bayern gesucht. Der Mann soll seine Mutter so schwer verletzt haben, dass sie starb. Die Ermittler schließen nicht aus, dass von ihm Gefahr ausgeht. Am Freitag teilte die Polizei mit, dass sie die Suche in Thüringen beendet hat. Die Ermittler nahmen in am Freitag schließlich fest.