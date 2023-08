Nach einem sogenannten Schockanruf am Freitag in Jena sitzt ein mutmaßlicher Geldabholer in Untersuchungshaft. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hat das Amtsgericht Gera gegen den Mann aus Polen Haftbefehl erlassen. Es handele sich wahrscheinlich nur um ein kleines Licht, einen sogenannten Läufer.