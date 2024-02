Bei einem Wohnhausbrand in Neustadt an der Orla ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Dienstagabend im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Ursache war laut den Ermittlern wahrscheinlich eine nicht richtig gelöschte Wasserpfeife.