Nach dem Brand in der St. Walpurgis-Kirche in Großengottern im Unstrut-Hainich-Kreis liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gehen die Kriminaltechniker von Brandstiftung aus. Offen sei, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde. Einen technischen Defekt schließen die Kriminalisten nach der Untersuchung des Brandorts aber aus.